O Carnaval e a DoxiPEP: bloco da proteção deve ganhar integrante em breve

Convidando o espectador para se atualizar sobre esses métodos, a campanha fala sem medo de camisinha, vacinação, testagem e Profilaxias Pré e Pós-Exposição ao HIV (PrEP e PEP), tirando de uma vez a camisinha do pedestal de único método possível de prevenção.

Se tudo der certo, na campanha do Carnaval do ano que vem, teremos um personagem novo nesse bloco: a DoxiPEP (Profilaxia Pós-Exposição às ISTs bacterianas com Doxiciclina).

DoxiPEP é uma estratégia de prevenção contra ISTs bacterianas (sífilis, clamídia e gonorreia), que consiste na tomada de uma dose única do antibiótico doxiciclina após as relações sexuais.

Nos estudos realizados até o momento, a DoxiPEP reduziu em mais de 80% a transmissão de sífilis e clamídia, e em cerca de 50% da gonorreia. E seu uso se encontra em fase de avaliação e planejamento de implementação pelo Ministério da Saúde

Se o plano der certo, a DoxiPEP começará a ser distribuída gratuitamente pelo SUS (Sistema Único da Saúde) já no segundo semestre de 2025 mirando principalmente a prevenção da sífilis. E com isso, promete derrubar os ainda crescentes casos dessa IST no país, como já o fez nos locais que iniciaram a sua implementação.

Com esse movimento, o Brasil se junta ao grupo de países, como Reino Unido, Austrália e Alemanha, que discutem e planejam a implementação da DoxiPEP como política pública, todos se espelhando no modelo já implementado dos Estados Unidos.