Para a Conferência mundial de HIV, o futuro já chegou na prevenção de ISTs

Foi seguindo esse roteiro que durante edições passadas da conferência pontos fundamentais da história do enfrentamento do HIV foram demarcados. Pontos que, apesar de hoje serem uma unanimidade, nem sempre foram assim. Como exemplos, posso citar o uso de autotestes de HIV, a recomendação do tratamento antirretroviral para todas as pessoas que vivem com HIV/Aids e a ideia de que uma pessoa que vive com o HIV sob controle pelo tratamento tem zero risco de transmissão do seu vírus por via sexual.

A AIDS 2024 ocorreu na última semana de julho, na cidade de Munique, na Alemanha, e foi a maior de todas as edições já realizadas, com mais de 18.000 participantes.

Na conferência deste ano ficou evidente que o farol do futuro agora está apontando para três temas de absoluta sintonia e apoio entre cientistas e sociedade civil:

O uso de medicamentos injetáveis de longa duração para a PrEP;

O uso da tecnologia para a ampliação do acesso à prevenção do HIV e outras ISTs;

O uso da DoxiPEP na prevenção de ISTs bacterianas.

Durante a conferência, a apresentação dos resultados detalhados do estudo PURPOSE-1, que testou a PrEP com Lenacapavir subcutâneo semestral em mulheres cisgênero africanas foi a mais aplaudida de todo o evento por obter 100% de proteção contra o HIV.

Somado à eficácia já conhecida do uso da PrEP com Cabotegravir intramuscular bimestral, esse resultado fez com que o acesso aos antirretrovirais de longa duração subisse para o topo das prioridades e reivindicações, tornando-se um item obrigatório em qualquer roteiro de controle da epidemia mundial de HIV/Aids.