Brasil precisa decidir se quer ou não controlar a epidemia de HIV até 2030

Agora a má notícia: enquanto globalmente os novos casos de HIV estão caindo, na América Latina eles aumentaram em quase 10% no mesmo período.

Analisando este "fracasso" em maiores detalhes, é fácil concluir duas coisas. Primeiro, que ele não ocorreu por falta de tecnologia para cumprir as metas. E, em segundo, que não basta ter as tais tecnologias para se atingir o controle da epidemia.

No primeiro ponto posso afirmar com absoluta certeza de que, com a tecnologia em saúde desenvolvida até hoje pela ciência, a infecção por HIV pode ser facilmente prevenida, diagnosticada e tratada. Com a PrEP, PEP, preservativos, testes rápidos e autotestes e o tratamento de última geração para o HIV, não existem mais desafios técnicos para isso.

No segundo, a euforia tecnológica acaba quando infelizmente nos deparamos com uma realidade em que fatores humanos e sociais impedem que as populações vulnerabilizadas ao HIV se beneficiem das tecnologias citadas acima.

Não é por outro motivo que o relatório do Unaids do Dia Mundial da Aids (1º de dezembro) se chama Take the Rights Path (em português, Pegue o Caminho dos Direitos). O relatório aponta para importância da garantia dos direitos individuais para que obtenhamos um bom resultado no controle da epidemia.