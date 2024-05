Como fica o tratamento do HIV em uma catástrofe climática como a do RS?

Quando se trata de tratamento de um vírus como o HIV, a adesão correta ao tratamento antirretroviral tem dois objetivos. Primeiramente, o de controlar a infecção viral e com isso impedir sua progressão para a Aids. Mas também de evitar o surgimento de cepas de HIV resistentes aos medicamentos do esquema.

Diferentemente do tratamento de outras condições, como o diabetes ou a hipertensão arterial, no caso do HIV um período de má adesão aos comprimidos pode ser determinante para a seleção de vírus resistentes, tornando aquele esquema terapêutico para sempre ineficaz em um momento posterior em que a adesão correta seja retomada.

Dessa maneira, quanto melhor e mais contínua for a adesão ao tratamento do HIV/Aids, maior e mais duradouro será o seu efeito no controle dessa infecção.

Em situações extremas como a atual do Rio Grande do Sul, em que serviços inteiros especializados no acompanhamento de pessoas que vivem com HIV/Aids estão com seus consultórios e farmácias submersos, existem algumas recomendações do que fazer para diminuir o risco de seleção de resistência aos antirretrovirais, e o que não se deve fazer de jeito algum, por aumentar o risco de a resistência acontecer.

Começando pelas recomendações do que você deve fazer:

Não desista de tentar conseguir seus remédios. Se desistir, no futuro você não vai se arrepender disso. Garantindo o tratamento antirretroviral, as consultas de rotina podem ser reagendadas sem que haja prejuízo significativo.