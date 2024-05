EUA confirmam transmissão de HIV por meio de procedimento estético

Depois de um boletim divulgado pelo CDC (Centro de Controle de Doenças) dos EUA, na semana passada, terei que incluir um item na lista de exemplos de transmissão parenteral: os procedimentos estéticos.

No documento são detalhados todos os passos de uma extensa e minuciosa investigação que se iniciou em 2018, no estado do Novo México, depois que uma mulher que não havia tido nenhuma das exposições conhecidas com risco de transmissão do HIV recebeu o diagnóstico dessa infecção. A única situação diferente relatada por ela tinha sido um procedimento estético.

Até o momento, nenhum caso do tipo tinha sido registrado, no entanto, na investigação divulgada foram encontrados além dessa mulher outras clientes da mesma clínica de estética que também se infectaram por essa via com vírus HIV idênticos geneticamente.

Quando visitada pelos epidemiologistas do CDC, foi descoberto que a clínica estética suspeita sequer tinha licença para funcionar e foram encontradas evidências do não cumprimento das medidas de controle de transmissão nem das normas de biossegurança, como a reutilização de agulhas e a não identificação de tubos de sangue.

Todas as clientes da clínica infectadas com HIV tinham sido submetidas a um mesmo procedimento chamado microagulhamento com plasma rico em plaquetas, em que o sangue do próprio cliente é injetado com agulhas em sua pele para estimular nela a produção de colágeno. Dessa forma, fica fácil entender que a simples troca de agulhas ou de tubos de sangue pode ter provocado o surto de casos de HIV.

Ainda que perfeitamente plausível essa via de transmissão, já que a exposição se assemelha à de tatuagens, até o momento a atenção às normas de biossegurança em procedimentos estéticos parecia não ser levada a sério. No entanto, o caso ilustra a importância do assunto e da fiscalização que deve haver por parte da vigilância sanitária e de clientes.