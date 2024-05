Estudo renova a esperança de uma vacina e da cura para o HIV

Pelo mesmo motivo, depois de um episódio de covid-19 é esperado que as pessoas se curem espontaneamente, ao passo que, para o HIV, apenas duas mulheres até hoje conseguiram fazer o mesmo.

Idealmente, portanto, uma vacina realmente eficaz para a prevenção do HIV, assim como uma cura para essa infecção, teria que eliminar todas as diferentes variações genéticas virais circulantes. No entanto, até hoje, apesar de todos os esforços e pesquisas, falhamos miseravelmente.

Em uma linha paralela de pesquisa científica que passou a ser desenvolvida recentemente, pesquisadores estão identificando e replicando em laboratório alguns tipos de anticorpos diferentes, chamados de bnAbs (do inglês Broadly Neutralizing Antibodies ou Anticorpos Amplamente Neutralizantes). Eles são muito especiais pois têm a capacidade de eliminar uma grande variedade de diferentes tipos mutantes de HIV, o que pode resolver o problema da variação genética viral.

Nos últimos anos, os bnAbs têm sido amplamente estudados tanto de forma isolada quanto em associação em diversas pesquisas para tratamento ou prevenção do HIV. Mas até agora eles sempre eram administrados nos participantes por via endovenosa ou subcutânea, da mesma forma que um medicamento injetável.

No entanto, na última semana um estudo publicado na respeitada revista norte-americana Cell demonstrou que é possível ensinar um indivíduo a produzir ele próprio os bnAbs por meio de vacinação.

No estudo de fase 1 realizado por pesquisadores da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, participantes não infectados por HIV foram sorteados aleatoriamente para receberem duas ou três doses de uma vacina experimental. Quando comparados com aqueles que tinham recebido placebo, os participantes que receberam doses verdadeiras da vacina começaram a produzir em níveis detectáveis os bnAbs desejados.