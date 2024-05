Comprimidos semanais podem ser o futuro da PrEP e do tratamento do HIV

Tal transformação facilitou (e muito) a adesão e a vida de todas as pessoas que vivem com HIV/Aids. No entanto, nem assim a ciência se deu por satisfeita e continuou procurando maneiras de tornar ainda mais fácil a tomada de antirretrovirais para o tratamento ou para a prevenção do HIV com a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV).

Nessa linha de pesquisa, a primeira frente aberta testou os antirretrovirais injetáveis de longa duração. Quem saiu na frente foram os medicamentos aplicados por via intramuscular no glúteo a cada dois meses (Cabotegravir para a PrEP e Cabotegravir associado à Rilpivirina para tratamento).

Com diferentes ensaios clínicos publicando resultados animadores que demonstravam eficácia semelhante ou superior à dos comprimidos diários, esses medicamentos já conseguiram a autorização para uso em países da Europa e da América do Norte.

Depois foi a vez de outro medicamento injetável, mas dessa vez aplicado semestralmente por via subcutânea no abdome (Lenacapavir). Ele já se mostrou em diferentes estudos uma potente alternativa para tratamento do HIV e agora está sendo testado para uso como PrEP.

A vez dos comprimidos

Se para algumas pessoas os medicamentos injetáveis de longa duração podem ajudar na adesão ao tratamento ou à PrEP, para outras são justamente as agulhas que assustam, assim como as injeções podem causar dor e outras reações no local da aplicação.