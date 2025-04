Relacionamento monogâmico não é o melhor método de prevenção de ISTs

Na última semana, em um almoço com uma amiga, eu me convenci de que ainda temos um longo caminho de educação em saúde a percorrer no Brasil. Especialmente entre a população heterossexual.

Ao longo da conversa, entre uma garfada e outra, vivenciei uma verdadeira pesquisa de campo sobre como a população entende a prevenção do HIV e de outras ISTs (infecções sexualmente transmissíveis).

O papo surgiu quando a amiga me contou que há alguns meses está saindo com um rapaz e que, apesar de estar usando um DIU (Dispositivo intrauterino) como contraceptivo, estava preocupada. Por motivo de paixão, estava deixando de usar o preservativo em algumas das relações sexuais com seu parceiro.