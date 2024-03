Em um ano, DoxiPEP reduz pela metade ISTs em San Francisco, nos EUA

Os dados confirmam, portanto, a eficácia protetora da DoxiPEP contra ISTs bacterianas também quando usada no contexto de vida real, fora de ensaios clínicos.

Em outro trabalho, apresentado por Madeline Sankaran, uma pesquisadora do Departamento de Saúde Pública de San Francisco, foi constatado que também em nível populacional, e não apenas entre os usuários da DoxiPEP, houve uma redução nas notificações de ISTs bacterianas.

No final de 2023, após cerca de um ano do início da recomendação do uso da DoxiPEP, o número de casos de sífilis e clamídia registrados no município inteiro de San Francisco havia caído pela metade, em comparação com o período anterior à adoção do método.

Uma evidência de que tal redução foi associada à DoxiPEP é o aumento no mesmo período das notificações de ISTs entre mulheres cis, para quem a profilaxia ainda não é recomendada.

Os dados sobre mudança no perfil de resistência bacteriana aos antibióticos decorrente do uso da DoxiPEP ainda estão sendo analisados e em breve serão divulgados, o que é muito aguardado para se concluir sobre a segurança do seu uso ampliado e continuado.

Com dados comprovados de eficácia, aguardamos somente a avaliação da segurança do uso da DoxiPEP para podermos começar a lutar pela ampliação do seu acesso.