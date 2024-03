É preciso falar mais de HIV/Aids, mas do jeito certo

O ensino e a compreensão dessas complexidades e das dimensões que permeiam as formas com que o HIV interage com a sociedade podem se dar de muitas formas além daquelas acadêmicas e universitárias, promovendo essa discussão em ambientes alternativos e leigos, e melhorando aquilo que chamei acima de "capacitação em HIV".

Ao longo dos 43 anos de epidemia de HIV/Aids, muitos livros, músicas e produções teatrais ou audiovisuais se propuseram a trazer por meio da arte essa discussão para a vida real das pessoas que não vivem com HIV, levando-as a refletirem sobre os equívocos que acreditavam ser verdades sobre essa epidemia.

Entre as obras que o fizeram de maneira primorosa e bem-sucedida está a "Trilogia para a Vida" de teatro musical realizada pelo Núcleo Experimental de São Paulo (@nucleoexp), recém-lançada na forma de livros pela Editora Ercolano (@ercolanoeditora).

São 3 peças que abordam diferentes aspectos do impacto do HIV/Aids na sociedade. Na primeira, "Lembro todo dia de você", um jovem rapaz gay busca formas de lidar com seu diagnóstico e com a sorofobia do mundo em que vive.

Na segunda, "Brenda Lee e o Palácio das Princesas", a vida de uma figura história da epidemia paulistana de HIV é usada como argumento para discutir o universo das travestis e mulheres trans. E na última, "Codinome Daniel", é retratada a trajetória de uma vida inteira de luta do ativista importante, mas pouco conhecido, Herbert Daniel.

Por darem o tamanho certo tanto para o vírus quanto para a sorofobia, e por seu potencial de ajuda na "capacitação em HIV", eu recomendo as três obras como porta de entrada nessa temática para todos os brasileiros.