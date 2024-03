Mulheres cis não podem usar PrEP Sob Demanda; é hora de repensar estratégia

De acordo com os dados apresentados no simpósio, o principal argumento para a proibição do uso da PrEP Sob Demanda por mulheres cis e homens trans se baseia em estudos antigos que encontraram menores concentrações dos antirretrovirais da PrEP nas mucosas vaginais do que em mucosas anais de seus usuários.

Além disso, em outros estudos, esta menor concentração da droga em mucosas esteve associada à presença do hormônio feminino estrogênio, achado que contribuiu para a proibição do uso da "PrEP Sob Demanda" também para mulheres trans hormonizadas.

A construção desse raciocínio até aqui parecia fazer sentido. Afinal, se o estrogênio reduz a concentração dos antirretrovirais nas mucosas e a proteção contra o HIV depende desses medicamentos, o uso de esquemas de PrEP que utilizam menos comprimidos poderia prejudicar a eficácia da PrEP entre seus usuários.

Todo esse raciocínio, no entanto, começou a desmoronar a partir do final de 2023 com a publicação de alguns estudos que comprovaram que mulheres cisgênero com adesão parcial (entre 4 e 7 comprimidos por semana) se mantinham bastante protegidas do HIV, exatamente como acontece com os homens cis.

Desde então, começou-se a construir um novo raciocínio. De fato, entre mulheres cis a concentração dos antirretrovirais da PrEP é reduzida em mucosa vaginal, entretanto, dentro dos glóbulos brancos, onde parece realmente importar para que a PrEP funcione, essa concentração se mantém em níveis protetores.

A conclusão dos palestrantes no simpósio realizado no início do mês mais uma vez foi que a charada da prevenção do HIV se resolve na adesão ao método de prevenção em questão.