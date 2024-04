Dose única de vacina de HPV pode eliminar câncer de colo de útero

A vacina quadrivalente contra o HPV disponível no SUS (Sistema Único de Saúde) é capaz de induzir imunidade robusta contra os principais subtipos virais causadores de cânceres como os de colo de útero, pênis, vulva, canal anal, boca e garganta.

No entanto, as melhores taxas de proteção são encontradas quando as doses são aplicadas antes do início da vida sexual de um indivíduo. É por isso que no Brasil as doses são indicadas para pessoas de 9 a 15 anos incompletos.

Mesmo que tenha razão para existir, esta faixa etária de indicação da vacina de HPV é também um dos principais obstáculos para que o Brasil alcance coberturas vacinais satisfatórias. Isso porque muitos dos pais desconhecem os argumentos científicos para a recomendação e preferem manter seus filhos e filhas o mais distantes possível de qualquer coisa que envolva a temática das ISTs (infecções sexualmente transmissíveis).

Já ouvi dezenas de pais dizendo "por que devo vacinar minha princesa se ela nem iniciou a sua vida sexual?". É simples: porque é vacinando nessa fase da vida que a vacina induz a maior proteção contra o HPV.

Só para se ter uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, embora a meta de cobertura vacinal seja de 90%, menos de 60% das meninas e menos de 30% dos meninos no Brasil receberam o esquema vacinal completo.

Neste cenário, as mudanças recentes nas recomendações de vacinação pra HPV são excelentes em diferentes aspectos. Primeiramente, com a dose única, o mesmo estoque poderá vacinar mais pessoas. Mas principalmente porque, com a busca por indivíduos não vacinados de até 19 anos para a aplicação da dose única, teremos o potencial de vacinar aqueles que quando crianças foram superprotegidos pelos pais, mas que agora adultos jovens já podem decidir sobre sua própria saúde.