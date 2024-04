Quem vive com HIV/Aids não é obrigado a revelar seu diagnóstico

O importante é que Regina Volpato conseguiu com o ocorrido furar a bolha, fazendo com que muita informação valiosa sobre o tema chegasse em solos áridos que, em pleno 2024, ainda acreditavam que a camisinha sozinha seria capaz de resolver a epidemia de HIV/Aids.

Muita gente teve aí o seu primeiro contato com dados científicos que já eram conhecidos e divulgados há mais uma década, mas que simplesmente não chegavam e nem eram assimilados por todos. Um exemplo disso é a não progressão para a Aids e a ausência de risco de transmissão sexual obtidos com o tratamento antirretroviral adequado.

Hoje sabemos que além do uso do preservativo e do tratamento antirretroviral, existem muitos outros potentes métodos de prevenção do HIV, tais como a testagem periódica, o pré-natal das gestantes e as Profilaxias Pré e Pós-Exposição (PrEP e PEP), na forma de comprimidos, injeções e anéis vaginais com antirretrovirais. E que o melhor método para cada pessoa é aquele que consegue usar.

Sabemos também que a camisinha, quando recomendada isoladamente, não conseguiu controlar a epidemia de HIV em nenhum lugar do planeta. E que somente com a associação destes diferentes métodos de prevenção, foi possível obter uma redução significativa nas novas infecções por HIV, nos dando a esperança de um futuro em que essa epidemia terá sido enfim erradicada.

Tais mudanças de paradigma tornaram possível uma pessoa viver saudável com HIV e sem riscos de transmissão do seu vírus. Assim, também permitiu que esse diagnóstico deixasse de ser assunto para ser tratado pela sociedade em praça pública, como no caso da Revista Veja retratando o Cazuza.