Quanto mais usuários de PrEP, menos casos de HIV

Esse fenômeno foi notado inicialmente nas cidades que fizeram um bom trabalho na expansão da PrEP. Cidades como Sidney na Austrália, por exemplo, estão próximas de alcançar a erradicação da transmissão sexual do HIV. E agora já estamos começando a identificar o mesmo fenômeno em níveis estadual e nacional.

Na semana passado, durante a 30ª Conferência Mundial de HIV, nos EUA, que foram o primeiro país a recomendar oficialmente o uso de PrEP em 2012, apresentaram dados epidemiológicos mostrando o que aconteceu com curva de incidência de casos de HIV desde então.

Os resultados mostram de maneira cristalina que entre 2012 e 2021, os estados que obtiveram maior expansão da PrEP não por acaso são os que registraram as maiores quedas nos novos casos da infecção. Enquanto isso, no mesmo período nos estados com baixa cobertura da profilaxia, o número de novos casos aumentou.

No Brasil, as coisas não são diferentes no que diz respeito à desigualdade de acesso à PrEP. Também na semana passada, o município de São Paulo atingiu a marca de 40 mil usuários registrados da profilaxia.

Desde o início do Programa PrEP SUS do Ministério da Saúde, a cidade assumiu posição de vanguarda no enfrentamento da epidemia de HIV/Aids com a utilização da PrEP. Para se ter uma ideia, segundo dados do Ministério da Saúde, em todo país cerca de 120 mil pessoas retiraram comprimidos de PrEP pelo menos uma vez pelo SUS no último ano.

Da mesma forma que no exemplo norte-americano, São Paulo, que tem a melhor cobertura de PrEP do Brasil, registrou queda de 45% no número de novos casos de HIV nos últimos 6 anos.