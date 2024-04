Ginecologistas e urologistas deveriam saber mais sobre HIV e ISTs

De fato, por serem os especialistas que cuidam de problemas de saúde associados aos órgãos genitais internos e externos, esses profissionais são a porta de entrada no sistema de saúde para muitos pacientes com ISTs.

Quando a queixa do paciente em questão envolve algo como disfunção erétil ou dispareunia (sensação de dor vaginal durante o ato sexual), sem dúvidas os profissionais mais aptos para fazer o diagnóstico correto e indicar o tratamento adequado seriam respectivamente o urologista e o ginecologista.

Acontece que, ao longo da última década, o mundo do HIV e das outras ISTs deixou de se resumir no "use camisinha" e tem passado por uma revolução tão grande que nem mesmo todos os infectologistas estão conseguindo acompanhar.

Um enorme volume de pesquisas clínicas e de conhecimento foi produzido sobre esse tema e, com isso, as condutas propostas para prevenção e tratamento do HIV e das ISTs se modificaram. Se um profissional não buscar ativamente se atualizar, rapidamente ficará para trás, parado no tempo recomendando uma conduta errada.

Por serem uma importante porta de chegada para pessoas com ISTs (ou simplesmente vulneráveis a elas), ginecologistas e urologistas são profissionais de fundamental importância dentro do sistema de saúde. E por isso, não podem estar por fora destas atualizações.

Como médico infectologista, infelizmente, eu presencio com frequência histórias em que pacientes acabaram como vítimas de profissionais de saúde desatualizados sobre este tema. Exemplos comuns disso são o tratamento para gonorreia com antibióticos que passaram a ser contraindicados na década passada ou o completo desconhecimento da existência das Profilaxias Pré e Pós-Exposição ao HIV (PrEP e PEP).