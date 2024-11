Cafés prontos pra beber têm mais açúcar que café

Esta é a versão online da edição desta segunda-feira (25/11) da newsletter Guia do Supermercado. Para receber estes e outros boletins diretamente no seu email, cadastre-se aqui. Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram).

Imagem: Reprodução/Arte UOL

De acordo com a legislação, os ingredientes devem ser elencados em ordem decrescente, conforme suas proporções no produto: do maior para o menor. O fato de o açúcar aparecer antes do café nas listas de ingredientes indica sua maior quantidade.

No Brasil, a recomendação para a ingestão de açúcar segue as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), que aconselha limitar o açúcar adicionado a 10% do total de calorias diárias. Isso significa no máximo 50 gramas (11 colheres de chá) por dia em uma dieta de 2.000 calorias.

Contudo, estudos indicam que os brasileiros consomem em média 80 gramas de açúcar por dia, o que corresponde a quase o dobro do recomendado. Uma garrafa dessas bebidas prontas com café pode ultrapassar a metade do limite diário de ingestão de açúcar estabelecido pelas diretrizes.