Mostardas Heinz: mesmo fabricante tem produtos muito diferentes

Já o molho Quero, também da Kraft Heinz, é uma mistura de diversos aditivos e ingredientes inesperados. Você sabia que ele tem mais açúcar que mostarda?

De acordo com a legislação, os ingredientes devem ser elencados em ordem decrescente, indicando as proporções presentes no produto, da maior para a menor. O fato de o açúcar aparecer antes da mostarda no rótulo do molho Quero indica sua maior quantidade no produto. Ele ainda contém amido modificado, realçador de sabor, corante, espessante, conservante e até creme de milho —que não é preocupante, mas é inusitado ter milho na mostarda.

Você pensa que está comprando mostarda, mas leva pra casa 15 ingredientes inesperados

Embora os aditivos sejam considerados seguros para consumo humano, eles são usados para aprimorar, corrigir ou intensificar o sabor dos molhos. Produtos de alta qualidade dispensam o uso dessas substâncias, pois ressaltam os aromas naturais da própria mostarda.

Você pode estar se perguntando: qual o problema de consumir esses molhos de vez em quando? De fato, mesmo os alimentos mais questionáveis não serão nocivos se ingeridos em pequenas quantidades.