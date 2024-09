Calistenia: exercícios básicos que ajudam a ganhar força sem equipamentos

Diversos estudos mostram que o treino com peso do corpo pode ser altamente eficaz para melhorar a saúde geral e o condicionamento físico. Um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research descobriu que o treino calistênico pode melhorar significativamente a força muscular e a resistência.

Além disso, uma pesquisa realizada pelo American Council on Exercise (ACE) demonstrou que a calistenia é excelente para promover a perda de gordura corporal. Isso porque movimentos como agachamentos e burpees, que recrutam vários grupos musculares, aceleram o metabolismo e aumentam a queima calórica, contribuindo para a redução de peso.

Conheça exercícios básicos de calistenia

Agachamentos: trabalham quadríceps, glúteos e panturrilhas.

Flexões de braço: fortalecem peitoral, ombros, tríceps e core.

Pranchas: trabalham o core, melhorando a estabilidade e a postura.