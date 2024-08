Pace e cadência: entenda a importância deles na corrida

TREINOS PARA MELHORAR O PACE

Fartlek: combina diferentes paces em um único treino, alternando entre ritmos rápidos e lentos. Isso ensina seu corpo a se adaptar a diferentes velocidades. A proposta deste treino é ser uma "brincadeira de correr". Você pode, por exemplo, correr num ritmo forte até uma árvore que vê um pouco à frente, depois em ritmo leve até a próxima árvore.

Treinos intervalados: corridas curtas em um pace acelerado seguidas por períodos de recuperação em um ritmo mais lento ou pausa completa ajudam a melhorar a velocidade geral. Você pode fazer, por exemplo, 10 séries de 400 metros em ritmo forte, com 2 minutos de descanso entre as séries (converse com seu treinador para saber o pace e a pausa ideais).

TREINOS DE CADÊNCIA

Corrida com metrônomo: use um metrônomo ou aplicativos para sincronizar sua cadência com uma batida específica. Isso ajuda a treinar o corpo para aumentar gradualmente a frequência dos passos.

Passadas curtas e rápidas: concentre-se em dar passos mais curtos e rápidos, sem aumentar a velocidade total, para melhorar sua cadência sem exagerar no esforço.