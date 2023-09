Transplante split: fígado dividido em dois salva crianças em São Paulo

Esther com a mãe, minutos antes do transplante de fígado Imagem: Arquivo pessoal

Após uma melhora, Esther piorou em setembro do ano passado e entrou na fila do transplante. Ela foi diagnosticada com cirrose criptogênica, em que não se sabe a causa da doença.

Maiara, a mãe dela e um tio eram compatíveis com a criança, mas diferentes condições impediram a doação. Uma amiga compatível só poderia doar mediante ordem judicial, uma vez que não era parente.

No dia em que o juiz autorizou a doação, Maiara recebeu a ligação do hospital, mas só no local soube que o órgão era de um adulto jovem que havia morrido.

"Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo muito triste porque não conseguia imaginar que uma mãe perdeu o filho para a minha poder viver", diz.

Seis anos de espera

Diego nasceu com atresia de vias biliares, uma inflamação que obstrui os ductos que transportam a bile produzida no fígado. Com isso, o líquido fica retido e danifica o órgão. Uma cirurgia para reparar o fluxo serviu para adiar o transplante, que já era certo.