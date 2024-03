Jogador fica com coração parado por uma hora e sobrevive; como é possível?

No caso do jogador, ele ficou muito no limite deste protocolo. O que o permitiu ultrapassar esse limite foi o privilégio de ele ser um atleta, ter uma reserva orgânica boa. Seria muito difícil se fosse uma pessoa comum, com o coração com outros antecedentes. Edmo Atique Gabriel, cardiologista e cirurgião cardíaco, colunista de VivaBem.

De acordo com o médico, em uma situação como a de Refaat, duas estratégias podem ser seguidas: cumprir o protocolo e tentar reanimação por, no mínimo, 40 minutos e, mesmo sem sucesso, insistir um pouco, ou executar as manobras observando se o paciente tem períodos em que o coração volta. "Esses sinais intermitentes dão esperança à equipe", diz.

O que é a parada cardiorrespiratória?

A parada cardiorrespiratória é determinada pela ausência de batimentos cardíacos com ausência de ciclos respiratórios, explica Edmo Atique Gabriel.

"A primeira coisa é constatar a ausência de respiração ou de pulso. Imagino que, no caso em questão, o jogador caiu em campo, os colegas perceberam que ele não respondia e chamaram ajuda. A equipe médica deve ter constatado que ele estava em parada cardíaca porque ele não respirava e não tinha pulso", diz o cardiologista.

O protocolo é fazer a reanimação com uso do desfibrilador —um aparelho que produz um choque elétrico no coração para restabelecer o ritmo cardíaco.