Você se preocupa com suas carótidas? Tire 5 dúvidas sobre essas artérias

Você já ouviu falar sobre carótidas? Quando você faz seu check-up, existe preocupação em saber qual a condição delas? Não seria surpresa se a resposta para essas duas questões seja negativa, pois as estatísticas mostram um certo esquecimento em relação à importância das carótidas para nossa saúde.

Mas afinal, o que são as carótidas e onde estão localizadas? As carótidas são artérias que se originam de uma grande artéria do coração chamada aorta. São elas comunicam a circulação sanguínea do coração com a circulação sanguínea do cérebro. Só por esta última informação, seria necessário reforçar que o estudo das carótidas, geralmente feito por meio de um ultrassom, deveria fazer parte do seu check-up.

Para apimentar um pouco mais, que tal já ter em mente que o entupimento dessas artérias tem relação causal com o derrame cerebral?