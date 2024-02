Aumenta rendimento, melhora sono: será que a vitamina C é tão boa assim?

A pandemia do coronavírus foi talvez o momento de maior preocupação da humanidade com seu sistema imunológico, nas últimas décadas. Vamos fazer um rápido exercício de memória e recordar que o desespero e o medo de morrer foram tão intensos que as pessoas procuraram estocar e consumir suplementos vitamínicos, especialmente a vitamina C, na tentativa de fortalecer suas defesas orgânicas.

No final dos anos 70, havia uma onda mundial defendendo o consumo de altas doses da vitamina C. Um dos maiores defensores dessa ideia era um cientista renomado, Linus Carl Pauling, detentor de dois prêmios Nobel. Pauling consumia doses altíssimas de vitamina C, atingindo quase 20 g ao dia, e defendia que essa estratégia poderia diminuir a incidência de infecções e câncer.

Com o passar do tempo, não ficou estabelecido que essa superdosagem de vitamina C realmente seria efetiva e, para se ter uma noção, a dose diária indicada pela maioria dos estudos seria de 60 mg a 1 g ao dia.