Matchá milk gelado: uma bebida vegana, energética e refrescante

O matchá é uma bebida feita a partir da extração de folhas da planta Camellia sinensis, a mesma usada para fazer o chá verde e o branco. Típica da cultura japonesa, a planta é conhecida por seus inúmeros benefícios à saúde.

No cultivo para a produção do matchá, as folhas da Camellia sinensis ficam protegidas do sol e depois são colhidas precocemente, o que aumenta sua concentração de compostos bioativos e antioxidantes, como a clorofila.

No verão, uma boa pedida é fazer uma versão gelada da bebida. O ideal é consumir o matchá pela manhã ou na hora do almoço, pois ele tem propriedades estimulantes e pode dificultar o sono se ingerido à noite.