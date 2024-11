Esta é a receita mais fácil de tortinha de queijo que você vai fazer

3 batatas inglesas médias

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

3 colheres de sopa de ricota

Pimenta preta moída na hora a gosto

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de azeite

Preparo

Cozinhe as batatas sem casca até ficarem no ponto firme (ao espetar o garfo, a batata vem junto).

Enquanto as batatas cozinham, bata no liquidificador o parmesão, a ricota, um fio de azeite, o sal e a pimenta, até formar um creme denso. Reserve.

Pré-aqueça o forno a 180°C e unte as forminhas de tortinhas (ou de cupcakes). Dentro de cada forminha, você irá amassar pedaços de batatas, com firmeza, até que todo o fundo e as laterais estejam forrados, deixe apenas o espaço do recheio.

Leve para assar durante 10 minutos (a massa deve ficar dourar).