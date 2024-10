Pra não confundir mais: óleo de oliva e azeite de oliva são diferentes!

A principal diferença estrutural é de que o azeite de oliva é extraído dos frutos, ou seja, das azeitonas, e o óleo é extraído das folhas. Mas, quimicamente falando, são muito distintos e com aplicações completamente diferentes.

O azeite de oliva, que é o azeite extraído das azeitonas, possui aplicação culinária e também cosmética, é rico em ácidos graxos monoinsaturados, especialmente o ácido oleico, e contém antioxidantes como polifenóis e vitamina E. É uma gordura utilizada no dia a dia para melhorar o aporte nutricional e anti-inflamatório, tanto é que sempre ganha destaque em dietas como a dieta mediterrânea, anualmente escolhida como a mais saudável e que possui propriedades terapêuticas excelentes, como diminuição do risco de desenvolver câncer, doenças metabólicas crônicas, processos inflamatórios crônicos.

As propriedades funcionais e terapêuticas do azeite de oliva são especificamente os ácidos graxos monoinsaturados, capazes de reduzir o colesterol considerado 'ruim', o LDL e VLDL. Além disso, a gordura monoinsaturada é muito reconhecida pela proteção da saúde neurológica. O tocoferol de maior abundância encontrado no azeite de oliva é a vitamina E, um antioxidante importante contra os danos oxidativos causados pela má alimentação, hábitos ruins etc.

Outro ponto muito bacana do azeite de oliva é a sua concentração em fitoesterois, que compete com o colesterol principalmente na absorção intestinal, e que auxilia na redução, então, dos níveis de colesterol em pacientes que possuem essa condição.

E o óleo?

O óleo, ou seja, o produto final extraído das folhas da oliveira, é um poderoso suplemento devido ao alto teor de terpenos. Os terpenos são aqueles fitoquímicos encontrados em folhas, cascas e que conferem o aroma (por isso, tão utilizados pela aromaterapia). E não somente terpenos, mas os que conferem o sabor, que são os flavonoides, ambos compostos bioativos poderosos na saúde, e usados de forma terapêutica, afinal não são utilizados na culinária, mas sim, em concentrações grandes mas em quantidades pequenas - geralmente cápsulas ou gotas.