O cheiro dos nossos gases pode ser sinal de algum problema de saúde?

O sulfeto de hidrogênio é o mais comum dos gases sulfurados e é responsável pelo odor característico de "ovo podre". Ele é produzido pela ação de bactérias que metabolizam aminoácidos que contêm enxofre, como a cisteína e a metionina, encontradas em proteínas animais (carne, ovo, leite) e vegetais (feijão, grão-de-bico).

Já o dimetilsulfeto tem um cheiro mais suave em comparação com o sulfeto de hidrogênio, mas ainda contribui para o odor desagradável dos gases intestinais. Ele é liberado durante a digestão de alimentos como brócolis, alho e cebola e também pode ser indicativo de síndrome do intestino irritável quando o paciente consome tais alimentos, pois eles podem desencadear crises.

O metanotiol é um gás com cheiro forte de repolho ou vegetais em decomposição —você já deve ter sentido esse odor ao visitar uma feirinha de hortifruti, pois principalmente batatas, ao se decomporem, formam o cheiro muito especifico. Gases com esse odor são formados quando as bactérias fermentam compostos que contêm enxofre e metila.

Por fim, um outro odorforte e que é indicativo de desordem, principalmente na digestão de carnes, é a amônia. Produzida pela decomposição de proteínas e outros compostos nitrogenados pelas bactérias, ela contribui para um cheiro mais pungente, parecido com o sulfeto de hidrogênio.

Se o flato está acompanhado de dores, desconfortos e muito estufamento, é sim sinal de desordem intestinal ou gástrica. Nesses casos, é aconselhável que o paciente vá até um nutricionista ou médico investigar tanto intolerância alimentar quanto disbiose ou outros problemas digestivos.