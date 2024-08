Treinar em jejum ou em estado alimentado? Um guia completo da nutricionista

Após a ingestão de alimentos, a glicose proveniente da digestão está prontamente disponível no sangue. As células musculares preferem usar essa glicose disponível para produção de energia via glicólise, especialmente durante exercícios de intensidade moderada a alta. Mas a glicose pode ser feita pelo nosso próprio corpo através de outras moléculas, como proteína e gordura, Chamamos isso de gliconeogênese ou neoglicogênese.

Quando há uma alta disponibilidade de glicose e insulina elevada, as enzimas envolvidas na oxidação de carboidratos são mais ativas, enquanto as enzimas da oxidação de gorduras são menos ativas. Isso ocorre porque o corpo tende a usar o combustível mais prontamente disponível e eficiente para a demanda energética imediata. Para quem treina musculação, treinos moderados a intensos, é importante saber que inicialmente vai, sim, se sentir fraco, até o esgotamento da energia de fácil captação, mas logo após, a partir do inicio dessa captação da gordura para energia, o individuo consegue atingir níveis ótimos de força e resistência.

E em estado alimentado?

Bom, a demanda energética dos treinamentos de alta intensidade, como corridas e ciclismo longo, crossfit, natação (e tantas outras) em indivíduos com baixo percentual de gordura, ou seja, atletas e indivíduos bem treinados, exige, sim, que o esportista faça um bom aporte energético antes do exercício, afinal poderá ocorrer aumento do catabolismo muscular.

Em pessoas cujo o objetivo é reduzir o percentual de gordura ou perda de peso, o estoque é maior, então a prática em jejum tem se mostrado uma excelente estratégia, mas no atleta pode comprometer a performance. Veja, são diferentes praticantes.

E para emagrecer?

Quando comemos principalmente alimentos com carboidratos, liberamos insulina para retirar a glicose da corrente sanguínea. Quando comemos proteínas, aminoácidos ou gorduras a via é diferente. A insulina aumenta os níveis de malonil-CoA, um inibidor da carnitina palmitoiltransferase 1 (CPT1), que é a enzima responsável pelo transporte de ácidos graxos para as mitocôndrias, onde ocorre a oxidação de gordura. Com níveis elevados de malonil-CoA, o transporte de ácidos graxos para as mitocôndrias é reduzido, diminuindo a oxidação de gordura, isso tanto durante a atividade física como no período após, na recuperação.