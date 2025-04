Kell Smith sobre início da carreira: 'Dormi na rua, passei muito perrengue'

Lançada em 2017, 'Era Uma Vez' já soma mais de 442 milhões de visualizações no YouTube, consolidando a canção como um marco na música brasileira contemporânea. "Tudo aconteceu de maneira muito intensa comigo", relembrou Kell Smith sobre o sucesso repentino.

Mas antes da repercussão do hit, a cantora já tinha lançado 'Viajar é preciso', a primeira autoral a chegar nos ouvidos do público. "Foi a primeira música que eu compus na vida. Eu já cheguei, lancei e aí as pessoas, de alguma forma, me acharam", disse ela.

Diagnosticada com autismo na vida adulta, Kell Smith também comentou no 'Acessíveis' que desde a infância era incentivada pelo pai a enveredar pela música, que mesmo sem compreender sua condição acreditava no poder transformador da arte. "Sempre quando sobrava uma grana, meu pai falava, ah, vamos lá comprar um LP pra você", pontuou.

Eu tinha certeza que só a música poderia levar o que eu tinha a dizer pras pessoas. Kell Smith

Descoberta do autismo: 'Eu apresentava muitos sinais'