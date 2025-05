Transpreta no Universa Talks: a força da memória compartilhada por mulheres

Qual o poder da memória na construção das relações familiares? Giovanna Heliodoro, a Transpreta, passou por uma transição de gênero na mesma época em que sua avó, a Dona Preta, enfrentava a evolução de um quadro de Alzheimer. Ela vai estar no Universa Talks 2025 para falar do poder dos afetos e das lembranças compartilhadas entre as mulheres da mesma família.

"Eu sentia que tinha uma conexão profunda entre mim e a minha avó, que vinha também dentro desse campo do divino", ela diz. "Isso fazia com que a gente se encontrasse dentro das nossas mulheridades em algum lugar não racional, mas que para mim fazia muito sentido na época."

O evento acontecerá no dia 17 de maio, às 14h, em São Paulo, com talks de Tati Bernardi, Vanessa Rozan, Maria Ribeiro, Cris Guterres, Cris Fibe e outras mulheres incríveis. A entrada é gratuita, mas está sujeita à lotação. .