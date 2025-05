'Se combate desigualdade com oportunidade': melhores momentos do Prêmio SIM

"O carisma como força transformadora" foi o tema do Prêmio SIM de Igualdade Racial 2025, no último dia 7 de maio. Antes de apresentar os premiados em dez categorias, Tom Mendes, diretor institucional do ID_BR, ressaltou: "É preciso muito poder e influência para sacudir instituições, contagiar as pessoas e espalhar a vontade de sair do discurso e ir para a prática".

A fala de Tom estava conectada ao vídeo exibido antes mesmo do início do prêmio. Nele, a L'Oreal Brasil apresentou o o Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro (CDICN), novo desdobramento do Afroluxo uma iniciativa inédita do Grupo L'Oréal no Brasil por meio da sua unidade de negócio, L'Oréal Luxo, e o MOVER. A iniciativa reúne dez propostas para combater o racismo nas relações de consumo. O CDICN não tem valor legal, mas pretende trabalhar na questão moral das marcas.

A marca de beleza venceu a categoria Comprometimento Racial, no pilar de Empregabilidade.