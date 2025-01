Ana Hikari: 'Não vou deixar de ser bissexual porque noivei com um homem'

Durante a celebração de seus 30 anos, Ana Hikari foi surpreendida com um pedido de casamento do chef uruguaio Facundo Connio, mas a notícia gerou questionamentos nas redes sociais: "Bissexual e noivou com um homem?", perguntavam nos comentários.

No 'Acessíveis', videocast de Titti Müller e MariMoon no Canal UOL, a atriz ironizou as críticas: "Agora que noivei, pronto, saí do vale!". Apesar das cobranças, a atriz deixou claro que sua sexualidade não é uma "carteirinha" que se perde ao escolher um parceiro homem.