'Ele não quer andar de mãos dadas em público para não magoar a ex?'

A decisão do parceiro de não magoá-la, neste caso, pode indicar uma inversão de prioridades. "Ele está sendo mais respeitoso com ela do que com você, é esquisito, né?", questiona a colunista.

Só você vai saber o que ele está querendo dizer, o que ele está te dizendo com isso, que recado é esse. Mas eu acho que você merece respeito e ele (...) precisa assumir as decisões que ele toma. Cris Fibe

Toda segunda-feira, a jornalista Cris Fibe tira dúvidas sobre violência contra a mulher no quadro "Metendo a Colher", publicado nas redes sociais de Universa.