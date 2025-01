Vítimas de abuso por Trump enfrentam retorno à Casa Branca: 'Será pior'

'Me agarrou'

Amy Dorris, 52, de Michigan, conta ter sido agredida sexualmente por Trump na primeira semana de setembro de 1997. Seu relato se tornou público em 2020, no jornal The Guardian.

À época, ela trabalhava como modelo e foi convidada para assistir ao torneio de tênis US Open, em Nova York, no camarote de Trump. Ao sair do toalete, ela conta que teve uma surpresa nada agradável.

Trump me agarrou e tentou me beijar. Eu o empurrei para longe e ele continuou a me agarrar e me apalpou por todo o corpo. Tive de empurrar a língua dele para fora da minha boca com os dentes. Disse que estava no evento com meu namorado e pedi para que me deixasse em paz, até que finalmente consegui me soltar.

Amy Dorris

Amy afirma ter ficado "chocada" com a agressão e que, à época, se culpou pelo ocorrido. Acreditava que o episódio fora motivado por algo que ela havia feito. Hoje, acredita que esse é o modus operandi de Trump.

Esse entendimento veio após o vazamento de um vídeo, em 2016, em que Trump, sem saber que estava sendo gravado, se gaba de apalpar e assediar mulheres.