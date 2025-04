Otávio Mesquita critica Ju Oliveira por acusação de estupro: 'Pena dela'

Ela teria evitado denunciar Mesquita inicialmente por medo de perder o emprego. "Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Eu tave mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. Meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro, ele falar que jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Tudo isso está registrado por mensagem. Eu tinha pânico. Eu só falei: 'Não quero estar perto desse cara. Não quero lidar com ele' A partir dali, ele nunca mais invadiu o The Noite e eu não fui mais trancada no banheiro."

Juliana afirma que, quando saiu do The Noite, procurou a direção do SBT para fazer uma denúncia. "Eu precisava que a diretoria do SBT soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Eu fiz uma série de reuniões pra explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. [...] Eles viram a gravidade, eles viram como eu tava transtornada da cabeça, eles viram como tava minha saúde mental.

Após a denúncia, ela diz que sua presença na emissora diminuiu até que ela fosse demitida. "Minha carreira estava em ascensão no SBT, mas foi só eu denunciar, que foi se perdendo. [...] O compliance aconteceu entre agosto e setembro. [...] Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram para conversar e [me dispensaram]."

Splash procurou o SBT, caso a emissora deseje se manifestar sobre as declarações de Juliana. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.

Cena foi ao ar em 2016

Em contato com Splash, Hédio Silva, advogado que representa Juliana, alega que a ex-assistente de palco de Danilo Gentili foi alvo de atos libidinosos sem consentimento. O profissional afirma que jurisprudência atual aponta que "a prática de atos libidinosos configura estupro", ainda que não haja penetração. "Lei passou por reformulação em 2009. O judiciário tem reconhecido o estupro mesmo quando a pessoa não toca na vítima, por exemplo".