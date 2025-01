Ex-MasterChef pode ser inocentado de estupro por não saber idade de menina?

Jason de Souza Junior, ex-participante da 9ª temporada do MasterChef Brasil, nega a acusação de ter estuprado uma criança de 12 anos. Ele disse que conheceu a menina em um aplicativo de namoro, e sua defesa alega que ela "informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha". Mas, afinal, não saber a idade pode inocentar alguém pelo crime de estupro?

Idade e estupro

No Brasil, atos sexuais com menores de 14 anos são considerados estupro de vulnerável. Especialistas consultados por Universa explicam que o argumento de não saber a idade da vítima pode até ser usado pela defesa do acusado, mas é preciso provar a alegação e outros fatores são analisados.

Na maioria dos casos, o estupro de vulnerável é tido como um crime de natureza objetiva, diz um advogado criminalista. "Ou seja, basta a consumação do ato sexual com menores de 14 anos para configurar o crime, independentemente do consentimento ou da percepção do acusado", diz o advogado Welington Arruda. O advogado pondera, no entanto, que há algumas poucas decisões em sentido contrário.