Para autora, jovens em grupos incels é regressão: 'Pais devem se preocupar'

"Queria escrever sobre um homem assustador, que faz as mulheres se sentirem desconfortáveis e que, às vezes, ultrapassa limites e se comporta de forma inapropriada. Foi durante o desenvolvimento do personagem que decidi testar até onde poderia levá-lo. Foi aí que entrou o mundo dos incels", disse ela com exclusividade para Universa.

A reportagem entrou na biblioteca de Lisa para um papo sobre misoginia, processo criativo e seus próprios traumas — como um casamento abusivo e a ameaça de estupro que sua filha sofreu na escola. Sua obra é de ficção, mas a vida não economiza nas inspirações.

UNIVERSA: A história tem detalhes sobre o tipo de mensagens trocadas nos fóruns de incels na internet. O quanto você se infiltrou nesse universo para obter essas informações?

Lisa Jewell: Acredite, mas não. Em 2018, um artigo publicado no "The New Yorker" ficou muito famoso. Chamado The Rage of Incels (A raiva dos incels, na tradução livre), a jornalista Jia Tolentino fez uma cobertura dos fóruns com uma identidade falsa e ficou extremamente assustada com o que encontrou. Então, eu entrei nesses grupos pelas palavras dela. Também assisti a um documentário sobre o assunto e usei muito do que está difundido na internet. Fico feliz de não ter precisado ir mais longe do que isso, porque acho que teria me marcado profundamente.

Você é mãe de meninas e tem pleno conhecimento desses males do mundo. Como as prepara e as protege daquilo que elas podem encontrar?

Essa pergunta é interessante para mim. Há uns anos, quando a minha filha mais velha estava em uma escola mista (na Inglaterra é comum que os colégios sejam separados por gênero), fiquei bem impressionada com a estrutura do local. Andando pelos corredores, eu acreditava que todas as crianças ali eram boas.

Me lembro de dizer a ela que estava feliz por ela estar em um colégio tão legal, com garotos tão legais. Ela me olhou e disse que não eram. Me desestruturou contando coisas terríveis que aconteciam, inclusive com ela. Uma vez, ela estava no pé de uma grande escada, que era bem alta. Um grupo de cinco meninos a viu lá embaixo e disse: 'Cuidado, podemos estuprá-la aí'

Nossa, imagino que tenha sido um susto terrível para você?

Sim. Eles não fizeram nada, mas era o pensamento: uma mulher em posição de fraqueza precisava ser lembrada e ameaçada sobre o poder que eles poderiam ter sobre ela. Ela me contou histórias terríveis, de toques inapropriados, de acontecimentos em festas? Eram atitudes obscuras desses garotos, que um dia eu acreditei que eram bons. Não são só os caras dos grupos de incels que são assustadores; jovens também podem ser. Devíamos estar evoluindo, mas não parece que isso está acontecendo.