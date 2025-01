Limites sexuais: como e por que é importante identificar os seus?

Experimentar, analisar desconfortos e comunicar

As parcerias e as experiências em si vão ser grandes fatores no entendimento do que você gosta, ou não, e do que você quer repetir, ou não. Às vezes, numa primeira tentativa você não vai gostar, mas com o tempo e com outras parcerias, você pode mudar de ideia.

As características do sexo e da sexualidade mudam o tempo todo. Nesse quesito, o autoconhecimento é, de fato, indispensável e não se refere apenas à masturbação. Passa por se sentir à vontade consigo, colocar limites, expressar desejos ou desconfortos, não entrar numa prática simplesmente para agradar ou porque tem dificuldades em expressar suas necessidades e dizer 'não'.

Diálogo e consentimento formam a base do ato de estabelecer limites no sexo. A insistência do outro em fazer algo que a pessoa não deseja ou não está pronta para praticar é abuso sexual. Se a pessoa se sentir ameaçada, desconfortável e ficar na dúvida sobre alguma situação, é melhor respeitar estas sensações. Aquela máxima cabe muito bem nestas situações: o combinado não sai caro.

Tabus e crenças

O limite pode estar relacionado, também, a tabus e crenças pessoais e, ainda assim, é importante não ultrapassar estes limites. É necessário compreender que não vale tudo no sexo, principalmente, o que para a pessoa não tem nada a ver com prazer, é violento em sua percepção e/ou quando ela não se sente respeitada.