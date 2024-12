Mulheres contam desculpas mais loucas para interromper o sexo no meio

Teatro

"Conheci um cara e a ficada foi ótima. Tanto que gerou um segundo encontro. Logo, o clima começou a ficar mais quente e fomos para a casa dele. Chegando lá, começamos a transar, mas percebi que não ia rolar. Não bateu. Comecei a ficar incomodada e para conseguir sair fora, sem ser indelicada, pedi para ir ao banheiro. Lá, mandei mensagem para uma amiga, em um tom de desespero, tipo 'me tira daqui'. Combinamos que ela iria me ligar. Voltei para o quarto e recebi a ligação. Fiz aquela cena, um teatro mesmo, como se ela estivesse em apuros. Pedi mil desculpas para ele e disse que precisava ir embora urgente. Ele ficou sem entender nada, foi muito constrangedor. Mais saí correndo e, depois disso, não nos falamos mais." Luciana, 37 anos, videografista

Amnésia

"Conheci um homem maravilhoso na balada e quis passar a noite com ele. Fomos para um motel. Na 'pegação', tentei passar a mão no pênis dele, mas ele tirava. Fui ao banheiro e, quando voltei, o encontrei nu, na cama. Para a minha infeliz surpresa, o pênis dele era muito pequeno. Ele havia prometido que ia me deixar toda assada e eu me senti enganada. Para piorar, ele me mostrou um pênis de borracha. Fiquei com raiva, mas tentei disfarçar. Ele veio me beijar e, de repente, sentei na cama e disse que estava com ânsia de vômito. Pedi para dar um tempo e fingi que dormi. Passou uns vinte minutos, fiz que acordei e olhei para ele com cara de assustada: ´Quem é você? Meu Deus, eu não te conheço. O que estou fazendo aqui?'. Eu me fiz de louca mesmo e ele ficou superassustado. Ainda falei: 'Moço, desculpa, mas vou embora porque bebi demais e não me lembro de nada'. Saí a pé do motel, mas me livrei do cara." Sabrina, 29 anos, técnica de óptica

Autoescola

"Estávamos transando e o cara começou a reclamar da camisinha. A gente transava um pouco, parava, e ele brochava. Fui ficando entediada, não estava gostoso. Olhei no relógio como se estivesse forçando a vista e confirmei o horário. Disse que tinha me lembrado da aula na autoescola, que estava atrasada e precisava sair. Dei um tchau e segui a vida. Simples assim." Bianca, 22 anos, guia de turismo