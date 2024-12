Romântica ou safada na hora H? Veja como descobrir seu estilo de transar

A separação "sexo amorzinho" e "sexo selvagem" faz parte do nosso imaginário sobre o tema. Mas, será que há uma fronteira tão definida assim? E como "migrar" de um comportamento para outro, sem se sentir preso às amarras dos estereótipos e das falsas regras criadas na cama?

Sexo amorzinho X sexo safado: tem que escolher?

Ok, é fato que o sexo safado, via de regra, pode incluir posições mais desafiadoras, objetos sexuais, como algemas, beijos mais pontuais e uma pegada "acelerada" entre os parceiros. Enquanto o "romântico" é visto como o que tem menos trocas de movimentos e mais tempo para um explorar o corpo do outro. Mas, será que quem ama uma versão caótica e intensa não pode ser também do time das relações mais calmas, com velas acesas e música sensual?

Na verdade, uma coisa não exclui a outra. A transa pode começar romântica e, no meio, os parceiros começarem a falar baixaria, terem toques mais intensos, ou iniciarem com um fogo muito grande e terminarem falando 'eu te amo', chegando ao orgasmo juntos. Isso é muito relativo e depende da subjetividade de cada pessoa e entre o casal.