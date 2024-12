'Juíza me obrigou a ver ex-agressor e disse para deixar de fazer mimimi'

O que fazer quando uma juíza, em um processo de guarda, obriga uma mulher a estar na frente de seu ex-agressor? Essa é a pergunta que uma seguidora de Universa enviou para o quadro 'Metendo a Colher'. "Ela [a juíza] disse para eu crescer, voltar a falar com ele e parar de 'mimimi', mesmo tendo medida protetiva", contou ela.

Segundo Cris Fibe, a primeira atitude recomendada nesses casos é registrar uma reclamação formal no CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A colunista explica que a juíza está desrespeitando os protocolos do órgão, que, desde 2022, orientam que os julgamentos em todos os tribunais do país devem evitar discriminação e preconceito de gênero.

"Também é obrigatório agora no Brasil que as Varas de Família olhem as denúncias criminais contra esses homens, esses pais, esses agressores", acrescenta Cris.