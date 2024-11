'Ouvi vizinha falando no celular sobre agressão do marido; como abordar?'

Imagine a cena: você sai para passear com seu cachorro e encontra uma vizinha no elevador. Você escuta ela dizer em uma ligação telefônica: "Isso é agressão, não vou tolerar isso, joguei tudo no chão e saí correndo, mas as crianças ficaram lá com ele".

Quando ela desliga o celular, você fica com a sensação de que algo não está certo, mas não sabe se deve comentar sobre o que ouviu ou simplesmente fingir que não aconteceu nada. A dúvida inquietou uma seguidora de Universa, cujo relato é o tema do Metendo a Colher desta segunda-feira (25/11).

"Fiquei paralisada, sem saber se metia minha colher por estar ouvindo de lado e ser alguém que encontro todo dia na academia; como abordar?", questionou a seguidora.