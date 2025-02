'Desconfie de homens que só ficam com mulheres muito mais jovens'

A desvalorização das mulheres com mais de 50 anos foi o tema do Metendo a Colher de segunda-feira (10/2). No episódio, uma seguidora de Universa enviou uma mensagem dizendo que, nessa fase da vida, "a mulher perde o valor, trabalho, voz a ser respeitada, dates...".

Para Cris Fibe, a desvalorização da mulher, na verdade, é progressiva. "Depois dos 30, cai um pouquinho [a visão sobre a mulher]; depois dos 40, cai mais; depois dos 50, cai mais ainda", disse a colunista, citando o livro "Prateleira do Amor", de Valesca Zanello, pesquisadora da UnB (Universidade de Brasília).

Na obra, segundo Cris Fibe, a autora comenta diversos fatores que fazem a mulher "descer na prateleira" dos relacionamentos. A quantidade de filhos, o ganho de peso e o envelhecimento são alguns exemplos.