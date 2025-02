'Quando eu preciso de cuidados, ele some'

A ideia de que "a natureza da mulher é cuidar, a mulher é maternal" não é uma verdade biológica, mas sim um reflexo da forma como somos educados. "Isso é socialização, né galera? Isso é educação", pontua Cris Fibe.

Precisam começar a ensinar as crianças, que as meninas não são feitas para cuidar, [enquanto] os meninos para arrasar a casa, bagunçar, jogar bola, e as meninas cuidar de boneca. Isso fica entranhado na gente e vai para os casamentos. Cris Fibe

Toda semana, a jornalista Cris Fibe tira dúvidas sobre violência contra a mulher no quadro "Metendo a Colher", publicado nas redes sociais de Universa.