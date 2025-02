'Cansada de marido que não assume tarefas domésticas; o que fazer?'

Para a colunista, "a má notícia é que dificilmente ele irá mudar". Ela propõe uma estratégia para incentivar mudanças: organizar as atividades em uma planilha e dividir as responsabilidades como se fosse no ambiente de trabalho.

"Vai de planilha, tenta dividir as tarefas, como se fosse um escritório, para ver se entra o recado na cabeça".

Toda semana, a jornalista Cris Fibe tira dúvidas sobre violência contra a mulher no quadro "Metendo a Colher", publicado nas redes sociais de Universa.