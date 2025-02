'Saí com outros homens mesmo amando meu marido; como lidar com desejo?'

A minha opinião é que você ter vontade de sair com outros homens não significa que você não ame o seu marido, eu entendo isso. Mas eu acho que é importante a lealdade, né? Se eu fosse você, eu não faria nada que não quisesse que fizessem com você. Cris Fibe

Entender o motivo que está por trás da traição e conversar com o parceiro pode ser o caminho para resolver a situação, diz a colunista.

"Você já tentou uma conversa? Eu tentaria uma conversa. Você quer abrir a relação ou você quer dar um tempo na relação, ou você quer separar?", sugere ela.

Viver na traição e na mentira dá muito trabalho e vai acabar em sofrimento para todo mundo, né? Cris Fibe

Cris acrescenta que "ser madura, mãe e sair com vários caras" é algo que diz respeito à liberdade individual, mas se o casamento é fechado, sair com outras pessoas coloca em risco a própria relação do casal: "Eu tentaria mudar o acordo e serial leal a ele".

