'Ele me manda ficar quieta e usa palavras de menosprezo. Como lidar?'

"Falar alto, mandar ficar quieta, usar palavras para menosprezar" —esses são alguns dos comportamentos mencionados por uma seguidora de Universa, que questionou no quadro 'Metendo a Colher' como lidar com isso em um relacionamento.

Para Cris Fibe, todos esses sinais configuram violência psicológica e devem ser considerados um alerta. "Isso pode evoluir para violência física, a gente não deve menosprezar", alerta a colunista, no episódio desta segunda-feira (9/12).

A violência psicológica é, muitas vezes, sutil. No início, as atitudes podem se confundir com um afeto excessivo, que levam a mulher a acreditar que quem abusa está zelando por ela.