Como fazer delineado com fita mesmo tendo 'pálpebra coberta'

Para fazer um delineado gatinho, você só precisa de uma fita adesiva microporosa, um pincel fino e dois tons de sombra (marrom e preto). Pelo menos é o que promete um truque compartilhado pela criadora de conteúdo Lenkalul e que teve mais de 5 milhões de visualizações no TikTok. A técnica foi apelidada de "bat eyes hack" (truque dos olhos de morcego, em tradução livre).

O passo a passo é simples: um pedaço de fita é aplicado em cada pálpebra, sendo que a ponta da fita deve ser colocada no centro, conectando-se com a linha dos cílios. Em seguida, a sombra marrom é aplicada no espaço que sobrou.

Já a sombra preta é esfumada com um pincel mais fino. Por último, é só remover lentamente a fita — um item cujo uso na maquiagem é questionável, diz Vanessa Rozan, que testou a técnica no Lab da Beleza desta terça-feira (10/12).