Maquiagem depois dos 40: substituir blush pelo bronzer funciona?

"Está querendo dizer o quê?", questiona Vanessa. "Que, depois de uma idade, a gente não tem mais uma dimensão natural? Nós temos, sim, e eu estou aqui para defender esse público", diz a maquiadora.

De acordo com Vanessa, aplicar bronzer no topo da testa e blush no alto das maçãs do rosto — duas dicas do vídeo que viralizou — são recomendações realmente úteis para a pele madura.

O resultado final do truque, porém, se parece mais com uma "pangeia que foi dividida", brinca ela: "Cada lado ficou uma coisa diferente".

"Não faz sentido nem para 40+, nem para quem tem menos de 40", diz a maquiadora.

No Lab da Beleza, a expert Vanessa Rozan testa produtos, trends e dupes que viralizaram nas redes, pra você nunca mais cair em cilada. Os episódios são disponibilizados às terças e sábados, às 10h30, nas redes sociais de Universa.