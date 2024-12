Transar uma vez por semana é suficiente para um casamento sexualmente feliz

Dos cinco termos mais pesquisados no Google em relação a casamento, três são sobre a falta de sexo ("casamento sem sexo" fica na frente de "casamento infeliz"). A maioria dos estudos sobre sexo no casamento pelo mundo indica insatisfação de ambas as partes, sobretudo no que diz respeito à frequência. Mas um relacionamento sexualmente feliz não parece estar necessariamente relacionado à quantidade de transas.

A afirmação é baseada em um estudo canadense que investigou a relação entre felicidade e frequência sexual na vida de 30 mil americanos e descobriu que quantidade não aumenta a sensação de satisfação e prazer. De acordo com o levantamento, fazer sexo uma vez por semana é o suficiente para manter o nível de bem-estar entre casais. O que não significa que fazer sexo mais de uma vez por semana faça mal. Mas esse mínimo já pode garantir felicidade.

Da pegação aos bebês

Esse resultado faz sentido, levando-se em conta o aspecto evolutivo do sexo. Primeiro a gente sente desejo, depois afeto e depois apego. As pessoas que estudam evolução acreditam que essa tríade do desejo, amor e apego serviu para o ser humano poder copular, engravidar e dar conta de um processo de cuidado do bebê.